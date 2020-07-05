Авария на проспекте Мира в Москве была вызвана приступом астмы

https://static.news.ru/photo/5ee3a70e-beee-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/yurakochergin

Возможной причиной ДТП, произошедшего на проспекте Мира в Москве в это воскресенье, 5 июля, мог стать приступ астмы у водителя, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства, — следует из сообщения дептранса Москвы, опубликованного в Telegram.

Как писал NEWS.ru, несколько человек пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей на проспекте Мира в Москве. Авария случилась около 18:00, травмы получили несколько человек, люди были заблокированы в своих автомобилях. Кроме того, из-за аварии было полностью перекрыто движение по дублёру в сторону центра.

Ранее крупное ДТП произошло в Москве на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. Там столкнулись пять машин. Пострадали три человека. Движение по шоссе было затруднено в сторону центра, писал NEWS.ru.