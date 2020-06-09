Артист Стебунов не был в одной машине с Ефремовым во время ДТП

Актёр Иван Стебунов в разговоре с журналистами заявил, что не находился в одной машине с Михаилом Ефремовым во время аварии, в результате которой скончался водитель фургона, в который въехал пьяный артист.
По словам Стебунова, он прибыл на место ДТП спустя некоторое время после того, как узнал о произошедшем. Через несколько минут туда же приехал актёр Сергей Гармаш.
Стебунов вместе с Ефремовым отправился в отделение полиции. После разбирательств все поехали по домам, передаёт Telegram-канал «360».
Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль актёра въехалв фургон Сергея Захарова на большой скорости.
Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, от которых впоследствии скончался.
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