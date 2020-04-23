Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в результате несчастного случая в Москве.
Тимофей Сергеевич погиб вчера (23 апреля. — NEWS.ru) в результате несчастного случая, — сообщил РИА Новости помощник Мусатова.
Ранее NEWS.ru писал, что Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании нескольких миллиардов долларов. Во Франции, куда он был экстрадирован 23 января 2020 года, россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве.