Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

15:30, 24 апреля 2020 12
Тимофей Мусатов Тимофей Мусатов Фото: Тимофей Мусатов/facebook.com

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в результате несчастного случая в Москве.

Тимофей Сергеевич погиб вчера (23 апреля. — NEWS.ru) в результате несчастного случая, — сообщил РИА Новости помощник Мусатова.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании нескольких миллиардов долларов. Во Франции, куда он был экстрадирован 23 января 2020 года, россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

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