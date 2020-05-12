Адвокат: следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/7be74c50-947a-11ea-b028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие не стало менять квалификацию обвинения по делу сестёр Хачатурян. Ранее прокуратура вернула дело на доследование, указав, что необходимо переквалифицировать действия девушек с убийства на необходимую оборону. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Следствие не поменяло свою позицию. Так что мы рассчитываем на принципиальность прокурора и повторный возврат дела, — сказал он.

Адвокат также добавил, что на данный момент дополнительное расследование завершилось, дело передали потерпевшей стороне для ознакомления. Пакулин предполагает, что дело вновь окажется у прокурора не раньше июня.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны». По словам адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, это влечёт за собой прекращение уголовного преследования.

Прокуратура указала на то, что следствие не учло факты систематического насилия со стороны отца, хотя и признало это. Перед новым годом стало известно, что Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян, представленное следствием.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать, — убийство группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность оправдания сестёр Хачатурян обеспокоила РПЦ.