Адвокат рассказал, почему пьяный Ефремов сел за руль

https://static.news.ru/photo/5a57a9e0-43c1-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный в день смертельного ДТП сел пьяным за руль, поскольку хотел помочь другу. По его словам, был православный праздник, актёр употребил спиртное и не собирался никуда ехать.

Ситуацию изменил звонок друга из Украины, мать и жена которого попали в московскую больницу в тяжёлом состоянии. Из-за закрытых границ мужчина не мог им помочь и попросил об услуге Ефремова. Тот согласился.

Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания, — отметил Пашаев в интервью «Собеседнику».

Адвокат также назвал абсурдной версию, по которой Ефремов пил, поскольку переживал из-за признания дочери в нетрадиционной ориентации.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. Суд отправил актёра под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эльман Пашаев, комментируя сообщения в СМИ, что Ефремов пытался покончить с собой, назвал это неправдой, поскольку артист психически очень уравновешенный человек. Защитник удивился, как журналистам приходят в голову такие мысли, при том, что Ефремов заявлял о готовности нести ответственность за ДТП.