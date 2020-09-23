Адвокат Ефремова предложил новую тактику спасения актёра от тюрьмы

https://static.news.ru/photo/1a4abb38-fda9-11ea-8074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый адвокат осуждённого на восемь лет актёра Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в том, что он оказывал давление на артиста. В жалобе на приговор актёру он подчеркнул, что поведение юриста не соответствовало адвокатской этике.

Давление на Ефремова <...> со стороны защитника Пашаева Эльмана <...> фактически привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту, — говорится в документе, который приводит РЕН ТВ.

В связи с этим Филиппов просит смягчить Ефремову приговор.

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юриста усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей, писал NEWS.ru.