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18 человек пострадало в ДТП с автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде

16:57, 16 октября 2021
18 человек пострадало в ДТП с автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде Фото: progorod52/vk.com
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В Нижнем Новгороде в результате ДТП с участием двух автобусов и грузовика пострадали 18 человек. Пятеро из них госпитализированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ДТП пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы, остальные пострадавшие доставлены на осмотр в больницу, — рассказал источник.

Авария произошла в 14:49 в районе дома 7 по улице Мирошникова. На дороге столкнулись грузовой автомобиль «Газон», маршрутка и автобус ЛиАЗ. Удар был такой силы, что пассажиры автомобилей получили травмы. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее семь российских туристов пострадали в результате аварии в турецкой Анталье. Автобус, перевозивший путешественников, съехал с трассы и перевернулся во время дождя. Двери транспортного средства заклинило и пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло. О произошедшем в оперативные службы сообщили очевидцы события.

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