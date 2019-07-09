https://static.news.ru/photo/49dac46e-a22a-11e9-8f54-fa163e074e61_1024.jpg The Legend of Zelda: Twilight Princess Фото: Nintendo EAD

Пользователь reddit под псевдонимом millerischris поделился историей об игровой упорности своей бабушки. Она завершила прохождение The Legend of Zelda: Twilight Princess спустя 11 лет после покупки игры, потратив на неё суммарно 755 часов.

В детстве я приходил навестить её, и она всегда включала консоль и была готова играть. Самое смешное, что в какой-то момент она застряла в игре, поэтому она обратилась к Nintendo на их сайте, и они отправили ей напечатанную карту, чтобы она смогла пройти дальше, — рассказал millerischris.

Родители юноши решили купить бабушке, прозванной на reddit GramieGreat, консоль Nintendo Wii с копией Twilight Princess. В среднем на завершении игры уходит 44 часа, но женщине-геймеру потребовалось гораздо больше. Ей даже пришлось читать прохождения, смотреть ролики на YouTube и купить книгу, чтобы во всём разобраться.

После завершения Twilight Princess она сфотографировала достижение и отправила снимок внуку. GramieGreat позже задалась вопросом, выдаёт ли Nintendo награды за самое долгое прохождение игры.

В начале апреля News.ru рассказал, что Bethesda увековечит 82-летнюю женщину-стримера Ширли Карри (Shirley Curry) в шестой части The Elder Scroll.