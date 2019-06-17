Официально межсезонье в Континентальной хоккейной лиге начинается 1 мая, когда открывается трансферное окно и клубы получают возможность оформлять сделки по заключению контрактов с новыми игроками. За прошедшие полтора месяца состоялись несколько по-настоящему значимых переходов хоккеистов, о которых и рассказывает News.ru в этом обзоре.

Любопытных трансферов настолько много, что есть смысл разбить их на четыре категории, причём для двух можно даже составить символические пятёрки с вратарями — для сменивших клубы российских и иностранных игроков. Ещё в двух категориях собраны все — на данный момент — хоккеисты, отправившиеся из нашей лиги в НХЛ и обратно.

Пятёрка россиян

Здесь место в воротах мы «доверим» Владиславу Подъяпольскому, перешедшему из казанского «Ак Барса» в череповецкую «Северсталь». Голкипер, которому пару недель назад исполнилось 24 года, является воспитанником знаменитой новокузнецкой школы, через которую в разные годы прошли Сергей Бобровский (ныне защищает ворота клуба НХЛ «Коламбус»), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев»). В Череповце Владиславу гарантировано доверие тренеров и большое количество игрового времени, поэтому в предстоящем сезоне мы можем стать свидетелями значительного прогресса молодого вратаря.

Владислав Подъяпольский Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пару защитников в нашей символической пятёрке составили Яков Рылов (сменил магнитогорский «Металлург» на московский «Спартак») и Михаил Пашнин (ЦСКА на «Салават Юлаев»). В послужном списке 34-летнего уроженца Кирово-Чепецка уже были два столичных клуба — «Динамо» и ЦСКА, теперь пришла пора написать и «красно-белую» главу в своей спортивной биографии. Новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Пашнин к своим 30 годам успел также поиграть за «Мечел» из родного Челябинска, ярославский «Локомотив», а теперь попробует стать одним из лидеров уфимского «Салавата».

Звено нападения в символической пятёрке «отечественного производства» по нашей версии выглядит так: Андрей Локтионов (перешёл из ярославского «Локомотива» в магнитогорский «Металлург») — Павел Дацюк (из петербургского СКА в екатеринбургский «Автомобилист») — Дмитрий Кагарлицкий (из московского «Динамо» в СКА). Разумеется, наибольшее внимание привлекает возвращение 40-летнего Волшебника (такое прозвище Дацюк получил за многие годы выступления в НХЛ за «Детройт») в родные пенаты. Ведь Павел, родившийся и начавший свою карьеру в Екатеринбурге, не раз говорил, что мечтает завершить её на Урале. И, как видим, обещание своё сдержал.

Андрей Локтионов Kulebyakin Alexander/Global Look Press

В виртуальных партнёрах у Павла — многоопытные крайние нападающие: 29-летний Локтионов отыграл за океаном пять лет (клубы НХЛ «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Каролина»), а затем ещё пять провёл в Ярославле, и один из самых ярких воспитанников череповецкого хоккея Кагарлицкий, который справит 30-летний юбилей 1 августа. Дмитрий поиграл за подмосковный «Атлант», новокузнецкий «Металлург», украинский «Донбасс» (был и такой клуб в истории КХЛ), родную «Северсталь», а предыдущий сезон провёл в столичном «Динамо». В СКА Кагарлицкого сватали давно, и вот теперь слухи превратились в реальность.

Пятёрка легионеров

Начнём с грустного: нашу лигу покидает один из самых ярких иностранных голкиперов. Доминика Фурха, защищавшего ворота чешской сборной на чемпионате мира 2016 года в России, в своё время прозвали «новым Доминатором», сравнивая с его легендарным коллегой и тёзкой Гашеком. И ведь было за что: в матче открытия мирового первенства трёхлетней давности Фурх так и не позволил забить россиянам, принеся своей команде победу (3:0). После этого Нью Доминатор выступал за омский «Авангард», «Северсталь», но вот настал момент, когда 29-летнему голкиперу захотелось сменить обстановку. И со следующего сезона он будет защищать ворота шведского клуба «Эребру».

Доминик Фурх Josef Vostarek/Global Look Press

С другой стороны, именно по причине отъезда Фурха у перешедшего в «Северсталь» Подъяпольского будет больше возможностей проявить себя. Так что не всё здесь так грустно.

Пара защитников в иностранной пятёрке выглядит так: Микаэль Викстранд (перебазировался из шведского «Ферьестада» в «Ак Барс») — Мэтью Майоне (из рижского «Динамо» в «Куньлунь Ред Стар»). 25-летний Викстранд — чемпион мира 2018 года в составе «Тре Крунур», участник олимпийского турнира в Пхёнчхане. Это несомненное усиление для казанского «Ак Барса». Что касается 28-летнего Майоне, этот канадец с пышной шевелюрой и итальянскими корнями покорил публику по ходу Всезвёздного уик-энда, исполнив песню под собственный аккомпанемент на гитаре. Да и по ходу сезона в рижском «Динамо» Мэтью отличался залихватской игрой и непривычной для защитника результативностью.

Мэтью Фрэттин (из нур-султанского «Барыса» в «Ак Барс»), Йонас Кемппайнен (из «Салавата Юлаева» в СКА) и Иржи Секач (из «Ак Барса» в ЦСКА) — такое атакующее трио мы выделяем в перемещениях легионеров нынешним летом между клубами КХЛ. 31-летний канадец Фрэттин, сменив один «кошачий» клуб на другой, наверняка и на новом месте блеснёт высокой результативностью. Его финский ровесник Кемппайнен в упряжке с соотечественником Тему Хартикайненом и шведом Линусом Умарком минувшей весной тащил «Салават Юлаев» к финалу Восточной конференции плей-офф КХЛ — и это лучшая рекомендация для его новых питерских работодателей. Чех Секач, которому неделю назад исполнилось 27 лет, в последние годы был одним из лидеров «Ак Барса», завоевал весной 2018-го Кубок Гагарина с казанской командой, а теперь наверняка не затеряется и в составе нового обладателя главного трофея КХЛ.

«14 отважных» — за океан...

Процесс массового оттока российских хоккеистов в лучшую лигу мира продолжается: нынешним летом уже почти полтора десятка игроков отправились искать счастья на другой берег Атлантики. Целую пятёрку делегировал в НХЛ петербургский СКА: вратарь Игорь Шестёркин (в «Нью-Йорк Рейнджерс»), защитник Владислав Гавриков (в «Коламбус»), нападающие Никита Гусев (в «Вегас»), Михаил Мальцев (в «Нью-Джерси»), Николай Прохоркин (в «Лос-Анджелес»). Гавриков и Гусев уже успели побывать в расположении своих новых клубов во время недавнего розыгрыша Кубка Стэнли, а Владислав даже успел дебютировать за «Блю Джекетс» из Коламбуса.

Игорь Шестёркин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Троих представителей отправил за океан ярославский «Локомотив» — защитника Александра Елесина (в «Калгари»), форвардов Егора Коршкова (в «Торонто») и Данила Юртайкина (в «Сан-Хосе»). Проще всего освоиться на чужбине будет Коршкову, поскольку наставник «Мэйпл Ливз» Майк Бэбкок явно симпатизирует российским хоккеистам. А вот в «Калгари» и «Сан-Хосе» в минувшем сезоне наших соотечественников не было.

Голкипер Артём Загидуллин (в «Калгари») и нападающий Андрей Чибисов (в «Виннипег») перебрались в НХЛ из магнитогорского «Металлурга». Думается, обоим будет довольно тяжело сразу завоевать место в основном составе, а значит, придётся помотаться по фарм-клубам. Вполне вероятно, такая же участь ждёт вратаря Даниила Тарасова (перешёл из «Салавата Юлаева» в «Коламбус») и защитника Егора Рыкова (из «Сочи» в «Нью-Йорк Рейнджерс»). А вот форварду сборной России и омского «Авангарда» Илье Михееву по силам сразу заиграть в «Торонто». Равно как и юному челябинскому таланту из «Трактора» Виталию Кравцову, которому должна помочь освоиться в Америке солидная российская диаспора в «Нью-Йорк Рейнджерс».

...И «семеро смелых» — из НХЛ к нам

Список игроков, проследовавших нынешним летом в обратном направлении, то есть из Нового Света в Старый, вдвое короче. В нём трое россиян, не сумевших (пока?) закрепиться в НХЛ, и четверо легионеров. Наши — это защитники Игорь Ожиганов (уезжал в «Торонто» из ЦСКА, возвращается в «Ак Барс») и Егор Яковлев (командировался в «Нью-Джерси» из петербургского СКА, вернулся в «Магнитку»), а также нападающий Никита Сошников, не сумевший ощутить причастность к триумфу обладателя Кубка Стэнли в «Сент-Луисе» и теперь примеряющий форму «Салавата Юлаева».

Двое из четырёх легионеров, отправленных в КХЛ из-за океана, — финны: 35-летний голкипер Антти Ниеми (из «Монреаля» в «Йокерит») и 31-летний нападающий Йори Лехтеря (из «Филадельфии» в СКА). Между прочим, против последнего — бронзового призёра Игр-2014 в Сочи — в конце минувшего года было открыто судебное разбирательство и предъявлено обвинение в совершении наркопреступления, связанного с крупномасштабной торговлей «дурью» в финском Тампере.

Кроме того, дебютируют в КХЛ 28-летний центральный форвард Найт Корбэн, сменивший «Филадельфию» на казахстанский «Барыс», и 26-летний чешский игрок атаки Лукаш Седлак, перешедший из «Коламбуса» в челябинский «Трактор».