https://static.news.ru/photo/354896b4-93e0-11e9-925f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Овечкин Фото: JOEL MARKLUND/imago-images.de/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Её размер составит $13 тысяч (около 835 тысяч рублей).

Деньги на старость Овечкину, выступающему в НХЛ с 2004 года, полагаются за количество проведённых в регулярном чемпионате матчей. Получать пенсию россиянин начнёт с 62 лет, сообщает « Бизнес Online ».

Пенсионные выплаты для завершивших карьеру хоккеистов основываются на их опыте выступлений в лигах. По уровню пенсий НХЛ уступает только НБА.

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин признан лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. 33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).