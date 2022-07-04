«Живите по закону, и все будет хорошо»: Минспорта РФ о ситуации с Федотовым Матыцин заявил, что ситуация с хоккеистом Федотовым находится в компетенции Минобороны

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ситуация с хоккеистом Иваном Федотовым находится в компетенции Минобороны, передает «Матч ТВ». Ранее голкипера сборной России задержали и отправили в учебную часть Военно-морского флота России.

Что тут комментировать? Живите по закону, и у вас всё будет хорошо. Может ли Минспорта помочь ему в вопросе тренировок в воинской части? Вопрос быта военнослужащих — в компетенции Минобороны. Если нужно какое-то содействие, мы его окажем, — заявил Матыцин.

Федотова задержали накануне в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии. Впоследствии стало известно, что голкипера доставили в Североморск для прохождения воинской службы на архипелаге.

25-летний Федотов весной выиграл в составе ЦСКА Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему и посоветовал обратиться за деталями в Минобороны.