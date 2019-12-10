Омский «Авангард» объявил о продлении действующего соглашения с нападающим Денисом Зерновым.
Контракт хоккеиста рассчитан на два года, сообщает клубная пресс-служба.
В начале этого сезона он получил травму, но мы ни секунды не сомневаемся в том, что Денис — будущее нашего клуба, и потому ждём его возвращения на лёд, а также приняли решение продлить контракт, — заявил президент «ястребов» Максим Сушинский.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Зернов провёл 61 матч, в которых набрал 32 (13+19) очка при 53 минутах штрафа. В текущем розыгрыше турнира форвард из-за травмы на льду не появлялся.
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