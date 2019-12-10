https://static.news.ru/photo/a6ef9ffa-1b36-11ea-aec3-fa163e074e61_660.jpg Денис Зернов Фото: Пресс-служба ХК

Омский «Авангард» объявил о продлении действующего соглашения с нападающим Денисом Зерновым.

Контракт хоккеиста рассчитан на два года, сообщает клубная пресс-служба.

В начале этого сезона он получил травму, но мы ни секунды не сомневаемся в том, что Денис — будущее нашего клуба, и потому ждём его возвращения на лёд, а также приняли решение продлить контракт, — заявил президент «ястребов» Максим Сушинский.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Зернов провёл 61 матч, в которых набрал 32 (13+19) очка при 53 минутах штрафа. В текущем розыгрыше турнира форвард из-за травмы на льду не появлялся.

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