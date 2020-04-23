Яшин считает, что россиянам необходимо обыгрывать соперников на ОИ-2022

https://static.news.ru/photo/fad7ddde-8612-11ea-a77d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Яшин Фото: alexeiyashin79/instagram.com

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал соперников россиян на Играх-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).

До Олимпиады ещё так далеко, но какие есть соперники, такие и есть. Нельзя сказать, повезло нам или нет, всё равно это групповой этап. Все решающие игры наступают на стадии плей-офф. Нужно играть и побеждать, — сказал Яшин корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на соперников сборной России по хоккею на ОИ-2022.