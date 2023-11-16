Умер спортивный журналист Максим Лебедев

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16 ноября на 56-м году жизни умер спортивный журналист Максим Лебедев, сообщает портал «РБ Спорт». По данным его коллеги Павла Лысенкова, корреспондент скончался во сне.

Спортивной специализацией журналиста был хоккей. Он являлся ведущим передачи «Отдел хоккея» на YouTube-канале «РБ Хоккей». Ранее Лебедев также работал в издании «Спорт-Экспресс» и на портале «Чемпионат.com».

В возрасте 85 лет ранее скончался нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников. Глава региона Глеб Никитин опубликовал слова соболезнования в связи с кончиной журналиста.

С 1987 по 1998 год Цирульников был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, с 1998-го — старшим редактором нижегородского отделения ГТРК. В разные годы его гостями и собеседниками были Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие другие.

В начале января стало известно о смерти российского политолога и востоковеда Алексея Малашенко. Он умер в возрасте 71 года. Малашенко считался одним из ведущих российских специалистов по вопросам ислама. За свою карьеру он написал 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках. С октября 2016 года был руководителем научных исследований института «Диалог цивилизаций».