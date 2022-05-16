Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Владимир Янко / Фото Alexander Chernykh/Global Look Press

Десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Владимир Янко скончался на 74-м году жизни, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом. Причины смерти не уточняются. Янко приводил сборные СССР и России к шести победам на чемпионатах мира, также тренер десять раз выигрывал первенство страны.

Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта, — говорится в заявлении на сайте.

Как игрок Владимир Янко брал четыре чемпионата мира в составе сборной СССР и пять раз становился чемпионом страны.

13 марта на 68-м году жизни умер бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Виктор Самохин. Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 год и провёл за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР в 1979 году.