Стало известно, где находится хоккеист Федотов Хоккеиста Федотова расположили в Военно-морском флоте России

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Вратарь клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и сборной России Иван Федотов находится в расположении учебной части Военно-морского флота России, сообщает «Р-Спорт». Ранее голкипера сборной России задержали за уклонение от армии.

На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова. Он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом, — заявил представитель Северного флота.

Федотова задержали накануне в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии. Впоследствии стало известно, что голкипера доставили в Североморск для прохождения воинской службы на архипелаге.

25-летний Федотов весной выиграл в составе ЦСКА Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему и переадресовал вопрос в Минобороны.