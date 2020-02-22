Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в норвежском Осло.
Россиянки уступили команде Швеции со счётом 1:3 в финальном матче турнира. Единственный гол в составе российской сборной забила Диана Липанова (56-я минута).
Третье место на чемпионате мира заняла сборная Норвегии, обыграв команду Финляндии со счётом 6:1.
Ранее мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе участвовать в чемпионатах мира из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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