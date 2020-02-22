https://static.news.ru/photo/ec3c0e16-5594-11ea-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация хоккея с мячом России/vk.com

Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в норвежском Осло.

Россиянки уступили команде Швеции со счётом 1:3 в финальном матче турнира. Единственный гол в составе российской сборной забила Диана Липанова (56-я минута).

Третье место на чемпионате мира заняла сборная Норвегии, обыграв команду Финляндии со счётом 6:1.

Ранее мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе участвовать в чемпионатах мира из-за коронавируса, писал NEWS.ru.