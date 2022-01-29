Российская хоккеистка сравнила Олимпиаду с «Игрой в кальмара»

Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпийские игры в Пекине с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара». По её мнению, сходство состоит в том, что на Играх день за днём из строя выбывают новые люди, передаёт «Матч ТВ».

Эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали, — заявила Шохина.

Сегодня, 29 января, контрольный матч между женскими сборными России и Чехии по хоккею был перенесён из-за положительных тестов на COVID в российской команде. Коронавирусом заразились хоккеистки Ангелина Гончаренко и Диана Фархутдинова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не видит необходимости для спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, каждый день сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. По его мнению, все биатлонисты, которые прибыли в Пекин, должны принять участие в стартах.