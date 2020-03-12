Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Беттман объявил о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.
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Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.
В России зафиксировано 32 случая заражения.
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