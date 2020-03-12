https://static.news.ru/photo/0ae3548e-6489-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Phillippe Champoux/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Беттман объявил о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник. Информатор отметил, что официальное объявление об этом намечено на 13 марта.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.

В России зафиксировано 32 случая заражения.