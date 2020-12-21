Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу

https://static.news.ru/photo/2842917a-4395-11eb-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Шубская/instagram.com

35-летний нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о свадебном подарке президента России Владимира Путина.

Глава государства подарил Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Спортсмен высоко оценил подарок Путина и не стал использовать сервиз по назначению.

Хранится у нас дома, с ним всё нормально, — рассказал хоккеист изданию Sport24.

Пара сыграла свадьбу 8 июля 2017 года. Торжество прошло примерно через год после официальной регистрации брака, которая состоялась 20 августа 2016 года. До этого хоккеист и модель встречались около двух лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России по хоккею за всю историю выступления на молодёжных чемпионатах мира по версии Национальной хоккейной лиги. Кроме них в тройку нападения попал Александр Могильный, в числе защитников оказались Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Ранее Овечкин и Шубская показали своих подросших сыновей. Пара вступила в брак в 2017 году. Второй ребёнок у них родился в мае 2020 года. Звёздная пара проживает в роскошном особняке в США.