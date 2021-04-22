Овечкин получил травму в игре «Вашингтона» с «Айлендерс»

https://static.news.ru/photo/f1ca570a-a3f6-11eb-aa52-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: nhl.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в концовке основного времени матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Выездная игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась для россиянина за 2:49 до конца третьего периода.

Причём форвард не отправился в раздевалку, а со скамейки запасных наблюдал за окончанием поединка, который завершился нулевой ничьёй в основное время и в овертайме. В серии буллитов была заброшена лишь одна шайба — отличился другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Российский вратарь столичной команды Илья Самсонов, отразивший все 26 бросков по воротам, стал первой звездой матча. Голкипер Семён Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс» отразил 28 бросков, и признан второй звездой, а Кузнецов — третьей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с разгромным счётом 8:1 выиграл у «Бостон Брюинз». При этом капитан столичной команды Александр Овечкин смог отметиться только одной результативной передачей.