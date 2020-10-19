Овечкин поддержал идею о Вечере русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/36e57b18-128d-11eb-8eca-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Andy Mueller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поддержал идею проведения традиционного Вечера русского наследия в столице США. Предполагается, что в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) почётное вбрасывание проведёт посол РФ в США Анатолий Антонов.

Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почётного вбрасывания, — цитирует Овечкина ТАСС.

Анатолий Антонов пообещал на Вечере русского наследия выйти на лёд в Вашингтоне в именной форме хоккейного клуба «Авангард» из Омска, которую получил с малой родины.

Вечера русского наследия объединяют русскоязычных игроков НХЛ, артистов и соотечественников в США и Канаде. В 2019 году такие мероприятия состоялись в Калгари, Денвере, Тампе, Детройте и Торонто.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин посетил футбольный матч «Динамо» — «Краснодар», после которого признался: он хотел бы выступить за команду, возглавляемую сейчас Александром Кульчим. После матча сотрудники пресс-службы «Динамо» взяли у российского хоккеиста небольшое интервью, в котором спросили, не отказался ли он ещё от намерения выступить за эту команду. Хоккеист пошутил, что ждёт контракта.