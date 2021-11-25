Овечкин обновил рекорд «Вашингтона» по очкам в стартовых 20 матчах сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд клуба по очкам в 20 матчах со старта сезона. Это произошло в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «столичные» с крупным счётом обыграли «Монреаль Канадиенс» (6:3).

Российский форвард сделал в матче против «Монреаля» три результативные передачи. Теперь в его активе 33 (15+18) очка в 20 играх сезона. Это лучший показатель в истории клуба.

36-летний хоккеист на данный момент набрал 1352 очка в 1217 матчах за карьеру в НХЛ. По общему количеству очков Овечкин вышел на 27-е место в НХЛ, сравнявшись с Ги Лефлером. В активе канадца 1353 балла в 1126 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило россиянину довести общее число заброшенных шайб в карьере до 744 и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, а также обойти Павла Дацюка в списке лучших ассистентов.