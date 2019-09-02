Нападающий хоккейного клуба ЦСКА (Москва) Константин Окулов после поражения от омского «Авангарда» (1:3) в стартовом матче нового регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стал винить в неудачи голкипера «армейцев» Ларса Юханссона, который допустил грубую ошибку во втором периоде.

— ЦСКА очень добро начал встречу, но затем инициативу в свои руки взяли уже омичи. Что произошло?

— Ничего нового вам не скажу. Не выполнили тренерское задание. У нас всегда с «Авангардом» матчи получаются очень зрелищными. Надо было против них играть также, как ЦСКА действовал в финале Кубка Гагарина. Но сейчас «ястребы» показали, что являются сильным клубом, а мы совершили очень много непростительных ошибок. Сейчас сделаем разбор игры, обсудим все недочеты, чтобы больше такого не повторять.

— Можно ли сказать, что «армейцы» так хотели победить при своих болельщиках на старте сезона, что эмоционально перегорели?

— Нет, не думаю, что у нас есть с этим какие-то проблемы. Просто допустили глупые ошибки, из-за которых и проиграли.

— Казалось, что у «Авангарда» должно быть больше трудностей на льду, чем у ЦСКА — у них команда больше обновилась в межсезонье, чем у вас...

— Не думаю, что у гостей могли быть какие-то трудности из-за того, что в команде появилось много новичков. У них не первый год работает тренерский штаб, есть слаженный костяк. Более опытные ребята просто подсказали новым хоккеистам, как и что надо делать.

Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

— Не сильно ругали голкипера Ларса Юханссона за ту шайбу, что ему забросил Максим Чудинов со своей половины площадки?

— Это только со стороны кажется, что бросок был очень легкий для вратаря. А шайба как лягушка прыгала. Не знаю как это Чудинов делает, очень плотный бросок вышел. Поэтому мы Ларса ни в чём не виним, со всеми бывают такие моменты. Он столько сложных матчей вытащил в прошлом сезоне, что вешать сейчас всех собак на него было бы просто неправильно. Ничего для нас не потеряно, это только старт сезона.

— В третьем периоде ЦСКА просто насел на ворота соперника. Чего не хватило для того, чтобы хотя бы сравнять счет?

— Заброшенной шайбы не хватило (смеётся). Можно играть сколько угодно, если ты не забиваешь — победы ждать не стоит. Значит надо больше давать на «пятак», больше простреливать. Надо исправляться.

— Вы с «Авангардом» разыграли трофей — Кубок открытия. Он для вас что-то значит?

— Вообще круто начать сезон, тем более матчем перед своими болельщиками. Давно уже не выступали перед ними на родной арене. Да, мы уступили борьбу за этот трофей, но я получил кучу эмоций от прошедшего матча. Спасибо большое болельщикам за поддержку, всё было круто.

— Следующий матч у вас снова с серьезным соперником — к ЦСКА пожалует казанский «Ак Барс». Успеете к этому моменту произвести работу над ошибками?

— Без ошибок игр не бывает, как я уже говорил. Да, мы посмотрим те эпизоды, в которых допустили огрехи, поработаем над теми компонентами, которые пока у нас не на самом высоком уровне. Думаю, что мы сможем добиться того, чего мы хотим — положительного результата. Как внутри команды, так и на табло.