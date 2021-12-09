НХЛ намерена организовать турнир сборных в случае отказа от поездки на ОИ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) рассматривает идею организации Кубка мира или специального турнира с участием национальных команд. Как сообщает Sportsnet, это будет сделано в том случае, если заокеанская лига решит отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Отмечается , что НХЛ может запретить своим хоккеистам выступать на Олимпиаде в Пекине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

В последний раз игроки НХЛ пропускали Игры в 2018 году. Из-за сложностей с календарём руководство лиги отказалось от поездки в Пхёнчхан. В результате золотые медали завоевала сборная России, в финале обыгравшая команду Германии.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, член «Тройного золотого клуба» Вячеслав Фетисов сказал, что российские хоккеисты могут выиграть Олимпийские игры в Пекине благодаря отличной вратарской линии и звёздным форвардам. По его словам, организации игры может помочь отечественной команде взять верх.