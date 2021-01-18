Несмотря на объятия: почему Лукашенко лишили чемпионата мира по хоккею

Случилось то, что должно было: у президента Белоруссии Александра Лукашенко отобрали дорогую и важную игрушку — чемпионат мира по хоккею. После визита главы Международной федерации по хоккею (IIHF) Рене Фазеля в Минск и крепких объятий во Дворце Независимости кому-то могло показаться, что деньги и связи победили здравый смысл, но нет. Теперь это официально: чемпионат мира по хоккею — 2021 пройдёт не в Минске. Хотя изначально планировалось, что матчи состоятся в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Почему так произошло — в материале NEWS.ru.

Решение нельзя назвать неожиданным. Даже сам Лукашенко в разных интервью говорил, что не уверен, что чемпионат удастся отстоять. А когда на прошлой неделе от участия в турнире при условии его проведения в Белоруссии стали отказываться спонсоры, то выбора у чиновников не осталось. С президентами можно дружить или не дружить, но если на мероприятие не дадут денег, его никак не провести.

Помимо спонсоров от участия в чемпионате в Минске отказались спортсмены и целые сборные. В частности, сборная Дании.

А вот как решение об отмене турнира в Белоруссии прокомментировал сам Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея.

Рене Фазель Vladimir Prycek/CTK/Global Look press

Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, а также найти позитивный путь вперёд. Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороны, но он признал, что проведение мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать, — приводит слова Фазеля официальный сайт IIHF.

Сам Фазель, может, и хотел бы оставить турнир в Минске, но идти против ситуации было невозможно. Да и за ту самую встречу с Лукашенко, состоявшуюся неделю назад, ему пришлось оправдываться. Критики на него обрушилось будь здоров. Он сказал, что не является человеком, который готов делать всё, что хочет Лукашенко, а те, кто так думает, не знают правды.

В России большинство людей, высказывавшихся на эту тему, были против того, чтобы лишать Белоруссию турнира. Дескать, спорт вне политики, нельзя забирать турнир у страны, если кому-то не нравится президент. Это, естественно, лукавство. Как спорт может быть вне политики, если спортсмены — такие же граждане страны, как врачи, пожарные, айтишники, бизнесмены и чиновники? Получается, что всё вне политики, кроме самой политики? Нет, спортсмены — это часть общества, а общество — часть политики, причём ключевая.

В Белоруссии уже почти полгода идёт жёсткое противостояние людей с властью, есть погибшие. Все, кому надо, знают, с чего это началось и кто есть кто. Не согласных с Лукашенко спортсменов и тренеров массово увольняют из команд и отстраняют из сборной, лишают стипендий. Так спорт всё-таки вне политики или в политике? Хотелось бы услышать ответ от белорусских чиновников.

Когда происходят такие истории, как в Белоруссии, нужно как-то реагировать. Власть должна понимать, что за такие действия необходимо платить. И решение IIHF — единственное, которое она могла принять.

Следующий вопрос — где теперь пройдёт турнир. Вариантов несколько: либо в самой Латвии, если она сможет в сжатые сроки возвести ещё одну арену. Если не успеет, то есть Дания и Словакия, которые уже предложили латышам провести игры совместно. Какой-то из этих вариантов будет выбран в ближайшее время. Сейчас сложно угадать, какой именно, но главное уже случилось: Минск своё право потерял.

В таких ситуациях реакция должна быть, и хорошо, что она есть сейчас. Для огромного количества белорусов сегодня хороший день. Кто-то точно расстроился, но сложные решения иногда нужно принимать.