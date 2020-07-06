Неизвестные разгромили памятник хоккеисту «Локомотива» Ткаченко

https://static.news.ru/photo/4aadacdc-c022-11ea-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Автомобилист

Неизвестные в Ярославле надругались над могилой хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе в 2011 году.

Как сообщил порталу 76.ru отец капитана клуба Леонид Ткаченко, всё произошло в выходные. По его словам, им позвонил сторож со словами: «Памятник разгромили».

Рамки нет, стекла нет, угол отломан, — сказал отец хоккеиста.

Авиакатастрофа, в которой погибла вся команда «Локомотива», произошла 7 сентября 2011 года. Авиалайнер Як-42Д совершал международный чартерный рейс по маршруту Ярославль — Минск, куда отправлялись спортсмены на первый матч сезона с минским «Динамо». В простых метеоусловиях самолёт начал разбег по взлётной полосе ярославского аэропорта Туношна. Во время разбега самолёт выкатился за пределы ВПП, произвёл взлёт с грунта, лайнер набрал высоту не более 5-6 метров, затем столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонки.

Вместе с командой (26 игроков) погибли 4 представителя тренерского штаба, 7 сотрудников клуба и 8 членов экипажа. Выжить в страшной катастрофе удалось лишь одному — инженеру по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.

Уже после катастрофы стало известно, что Иван Ткаченко анонимно выделял десятки миллионов рублей на благотворительность, помощь больным детям. Про него сняли документальный фильм, попытались создать хоккейную академию его имени и поставили памятник.