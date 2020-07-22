На 74-м году жизни скончался победитель Олимпийский игр Александр Гусев

https://static.news.ru/photo/46695f6c-cc03-11ea-8a10-fa163e074e61_660.jpg Александр Гусев Фото: Vyacheslav Un Da-sin/TASS

Хоккеист Александр Гусев, взявший в составе сборной СССР олимпийское золото 1976 года в Инсбруке, скончался. Ему было 73 года. О смерти спортсмена журналистам 22 июля сообщили в пресс-службе хоккейного ЦСКА.

Отмечается, что дата и время прощания с Гусевым будут известны позднее.

Хоккеист в составе сборной Союза не только побеждал на Олимпиаде. Он два раза выигрывал чемпионат Европы и столько же — чемпионат мира.

На клубном уровне Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО (Калинин — ныне Тверь), «Звезду» (Чебаркуль) и СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. В Чебаркуль спортсмен переехал вместе с легендой советского спорта — нападающим Валерием Харламовым, членом Зала хоккейной славы и двукратным обладателем олимпийского золота.

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