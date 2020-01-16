Нападающий «Сочи» Денис Мосалёв после разгромного поражения от ЦСКА (1:6) дал эксклюзивное интервью корреспонденту NEWS.ru, в котором рассказал о том, что команда допускает одни и те же ошибки, что сказывается на результате. Также он уверен, что пауза в календаре пойдёт южанам только на пользу.

— Не так давно вы проиграли ЦСКА со счётом 1:7, сейчас в Москве получили 1:6. Что происходит с «Сочи»?

— Вроде бы первые два периода мы провели неплохо, но вот третий полностью провалили. Сейчас вернёмся домой и будем разбираться, что же там всё же произошло. Чего-то нам не хватает, так как, пропустив один-два гола, команда начинает просто сыпаться. Думаю, что тут дело в психологии.

— Гости провалили начало первого периода, пропустив быструю шайбу. Аналогичная ситуация получилась и в третьей 20-минутке. Соперник смог поймать вас врасплох?

— Первая шайба... Мы знали, что ЦСКА мощно начинает встречи, может где-то просто перегорели немного, допустили ошибку, которая привела к взятию ворот. Потом удалось игру выровнять. Но третий период начали плохо, пропустили быстрый гол.

— Создаётся впечатление, что заварушка Рахимуллина с Толчинским заставила «армейцев» проснуться, после чего они оперативно организовали в ваши ворота сразу три шайбы. Согласны?

— Да, возможно. Но мы поддержали своего хоккеиста, завелись. Но «Сочи» допускает одни и те же ошибки, не знаю, с чем это связано.

— После трёх пропущенных команда «поплыла»? Гости как-то резко сдали.

— Понятно, что не лучшее настроение у нас было, но такие матчи надо учиться играть. Хотя бы не пропускать больше, доводить встречи до заброшенных шайб. А вдруг что-то получится вырвать?

— Почему сочинцы так плохо соперничают с ЦСКА? Из 21-й встречи всего одна победа, которая датирована январём 2016 года.

— Все знают, что ЦСКА — хорошая команда, которая мощно катается и много атакует. У нас много молодых ребят, надо донести до них то, что против нас играют такие же люди, с которыми можно действовать на равных. Пока это не получается.

— Сейчас будет небольшая пауза в чемпионате. Будет ли она на руку клубу «Сочи»? Особенно на фоне двух крупных поражений от «красно-синих».

— Думаю, что да. У нас сложный календарь: четыре встречи подряд, а затем насыщенный выезд. Мы «подсели» немного. Сейчас отдохнём, поработаем и снова нас ждут важные игры. Все ещё впереди.

— Тяжело ли выбрасывать из головы вот такие не самые приятные результаты? Понятно, что вы опытный хоккеист, который в своё время с «Динамо» брал два Кубка Гагарина, а как быть молодым ребятам?

— Это бьёт по самолюбию. Надо постараться поскорее забыть матч, разобрать допущенные ошибки и постараться больше их не совершать в противостоянии с любым соперником.

— «Торпедо» обыграло московское «Динамо», укрепившись на восьмой строчке в турнирной таблице «Запада». Отставание «Сочи» увеличилось уже до восьми очков. Нет опасения, что ваша команда в этом сезоне может остаться без плей-офф?

— Опасения есть, но все надеяться на лучшее. Мы не опускаем руки, продолжаем работать и смотрим в будущее только с оптимизмом.

— Но нынешнее положение как-то давит на ребят психологически? Надо же выигрывать теперь каждую встречу, чтобы цепляться за шанс оказаться в плей-офф.

— Да вроде бы нет. У нас все в команде понимают, смотрят в таблицу, но каждую встречу стоит рассматривать отдельно. Понятно, что надо стараться брать по два очка в каждой игре, у нас впереди как раз будут противостояния с нашими главными соперниками по конференции. Надо добиваться положительного результата, тогда всё будет хорошо.

— Впереди Матч звёзд КХЛ. Не обидно, что вас не вызвали на него?

— Да нет. Туда все ребята попали вполне заслуженно, так что никаких обид у меня нет.

— То есть Денис Мосалёв не заслуживает приглашения на такое мероприятие?

— Мне кажется, что нет (смеётся).

— Будете хотя бы по телевизору следить за тем, что будет на мастер-шоу и самом матче?

— Конечно, всегда смотрю такие вещи вместе с сыном, ему очень интересно. Тем более, что от «Сочи» поедет Сергей Шмелёв, будем за ним следить.

— А что интереснее: сам матч или различные конкурсы?

— Мне больше конкурсы нравятся, так как хоккей там обычно так себе показывают (смеётся). Ну, рассчитано всё на зрителя, с большим количеством шайб, красивыми комбинациями. Так что мне ближе и интереснее мастер-шоу.

— Вот если бы вас, чисто теоретически, взяли на Матч звёзд, то в каком конкурсе вы бы участвовали? Быстрый круг? Или может быть мощный бросок?

— Точно не забег на скорость (смеётся). Даже не знаю, чтобы там мне предложили, но мне кажется, что мы бы по ходу точно разобрались бы в том, где мне участвовать. Но для начала надо всё же попасть на Матч звёзд КХЛ.