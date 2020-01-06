https://static.news.ru/photo/394a1e30-30f3-11ea-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: evgeny Philippov/Global Look Press

Команды, занимающие в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) второе и третье места, и шайб друг дружке забили в очной встрече на льду подмосковной «Арены Балашиха» столько же — две и три. Только победа досталась стоящему чуть ниже по ранжиру «Барысу» из Нур-Султана, который уже второй раз в нынешнем сезоне одолел омский «Авангард» с одним и тем же счётом — 3:2. После окончания встречи NEWS.ru взял эксклюзивные интервью у 24-летнего форварда гостей Никиты Михайлиса, забросившего в ворота «ястребов» две шайбы (в том числе, победную), и нападающего «Авангарда» Семёна Кошелева, которому 24 года исполнится в ближайшую субботу, 11 января.

Михайлис: Россия могла дожать канадцев в финальном поединке

— Вы сделали дубль, команда победила — значит, можно быть полностью довольным этим матчем, всё у вас получилось?

— Да, хорошая игра была, напряжённая на протяжении всех шестидесяти минут. Никто не хотел проигрывать, потому что сейчас, когда регулярный сезон входит в завершающую стадию, все матчи очень важны. Сейчас никак нельзя упускать очки.

— Дважды по ходу встречи «Барыс» выходил вперёд, но соперник отыгрывался. В эти моменты не было опасения, что омичи смогут переломить ход игры?

— Нет, это обычные игровые моменты. Несмотря на то, что соперник сравнивал счёт, мы продолжали играть в свой хоккей, наращивать темп.

— Вспомните, как забросили победную шайбу, когда до конца третьего периода оставалось менее двух минут?

— В этом эпизоде у нас все хорошо сыграли на своих позициях, мне своевременно отдали пас, и оставалось только попасть в ворота.

— Вообще следите за своей статистикой? Был ли у вас в этом сезоне дубль или, может, даже хет-трик?

— Нет, хет-трика не было, а по две шайбы за игру забивать приходилось. Но особо за статистикой не слежу. Главное, что мы выигрываем.

— Уже второй раз в нынешнем сезоне «Барыс» обыграл «Авангард» со счётом 3:2. Традиция складывается?

— Думаю, не стоит говорить о традициях. Просто выходим на эти матчи с хорошим настроем, с хорошей концентрацией. И не хотим проигрывать, есть большое желание увезти домой победу.

— «Авангард» и «Барыс» — соседи в верхней части таблицы Восточной конференции, и после победы в очной встрече ваше отставание от омичей сократилось до минимума. Есть задача обойти этого соперника и выйти на второе место на «Востоке»?

— Безусловно, хотим с каждой игрой подниматься выше в турнирной таблице. А если терпишь поражение, конкуренты добавляют, и уже немножко другая ситуация складывается — не самая благоприятная. Вот, кстати, предыдущий поединок — в Риге против «Динамо» — мы проиграли, да ещё и не смогли забить — счёт был 0:1. Поэтому против «Авангарда» настраивались, чтобы побольше забить и выиграть.

— Наверняка следили за молодёжным чемпионатом мира, в котором принимала участие и сборная Казахстана?

— Да, смотрел матчи нашей сборной. Считаю, ребята хорошо играли, но, как часто бывает, чего-то им не хватало: реализации моментов, например, да и в большинстве могли получше сыграть. Но ничего — надеюсь, что с каждым годом наши молодые хоккеисты будут играть лучше, и верю, что Казахстан будет постоянно выступать в элитном дивизионе на МЧМ.

— В стыковых матчах за право остаться в элите казахстанская сборная встречалась с командой Германии, и результаты напоминали колебания маятника: крупное поражение в первой игре, затем — победа 4:1 и, наконец, разгромное фиаско 0:6. Почему такие перепады в счёте во встречах равных соперников? Молодости свойственна нестабильность?

— Пожалуй, да. Когда ты уступаешь одну шайбу, пытаешься отыграться, в каждой смене, выходя на лёд, думаешь: «Вот сейчас я забью». Но где-то лучше сделать паузу, не торопиться, сыграть более хладнокровно и выдержанно. Наверное, ребят захлестнуло это желание спасти команду, поэтому и получились такие крупные поражения.

— А финальный поединок между российской и канадской командами удалось посмотреть?

— Да, на мой взгляд, очень хороший финал получился. Потому что всё было в этой игре — и голы, и удаления, и борьба, и опасные моменты. И даже курьёзные моменты — имею в виду попадание шайбы в телекамеру, которое вызвало споры.

— Кстати, каково ваше мнение: следовало ли давать малый штраф канадцу, который почти выбросил шайбу за пределы площадки, но попал в эту самую телекамеру?

— Я думаю, да, следовало. Потому что камеры в этом месте быть не должно, и тогда шайба вылетела бы за оградительное стекло. Но судьи решили иначе, и тут уже ничего не изменишь.

— Были ли у вас личные симпатии в этом противостоянии? За Россию болели или за Канаду?

— Нет, у нас было за кого болеть — за Казахстан (улыбается). Просто было интересно смотреть хоккей такого уровня и накала, какой показали команды в финале.

— На ваш взгляд, серебро для российской сборной — это успех или неудача?

— У России на этом турнире хорошая команда собралась, и я думаю, что она вполне могла дожать канадцев в решающем поединке. При счёте 3:1 все было в руках россиян. Но случились нелепые удаления, которые всегда мешают игре. Да и эмоции порой играют негативную роль: надо было где-то сдержаться, потерпеть... Но игры молодёжных команд всегда бывают чересчур эмоциональными, всегда напряжение на максимуме, каждому хочется помочь своей команде борьбой, самоотдачей. И при этом не всегда получается сыграть в пас, с холодной головой.

Кошелев: вся страна до сих пор переживает поражение нашей молодёжки от Канады

— В чём, на ваш взгляд, причины поражения от «Барыса» при в целом равной игре?

— Нам противостояла очень хорошая команда, которая была чуть удачливее в обоюдоострой игре. Соперник просто забил на один гол больше. На мой взгляд, «Авангард» весь третий период играл очень хорошо, создал много моментов. До последних пяти минут встречи мы почти не выходили из зоны «Барыса»! Надо реализовывать моменты, которые создаёшь — тогда будет результат.

— Ваша команда дважды встречалась в нынешнем сезоне с «Барысом» и оба раза уступила с одним и тем же счётом. Вырисовывается какая-то закономерность? Неудобный соперник?

— Нет, просто так совпало, что в обоих встречах проиграли именно со счётом 2:3. Никакой закономерности здесь искать не стоит. А общее для нас только то, что не удалось набрать очки. Значит, надо исправлять ситуацию.

— Обе заброшенные «Авангардом» шайбы на счету канадских форвардов — Роба Клинкхаммера и Брэндона Макмиллана. Второй только совсем недавно стал игроком омской команды. Выходит, уже освоился?

— Ну да, раз забивает уже за нас, значит, всё у него нормально. Команда хорошо приняла Брэндона. Да у нас всё новые ребята быстро чувствуют себя своими, проблем никаких не возникает.

— Но на первых порах Макмиллан, наверное, больше общается с соотечественниками, уже игравшими за «ястребов», — Тэйлором Беком, Коди Франсоном, тем же Клинкхаммером?

— Нет, почему же? У нас очень хороший коллектив, все друг с другом хорошо общаются.

— Накануне всеобщее внимание привлёк финал молодёжного чемпионата мира в Чехии. Удалось посмотреть трансляцию поединка Россия — Канада?

— Да, конечно, смотрел.

— Многие зрители, как выяснилось, перепутали параллельно шедшие трансляции по разным федеральным телеканалам и смотрели запись финала МЧМ-2011. А вы?

— Я сначала включил «Матч ТВ», но сразу понял, что что-то не то (улыбается). Поэтому сразу нашёл «нужную» трансляцию.

— Какие впечатления остались от финального поединка?

— Да сумасшедший матч, безусловно! Наши ребята старались, и очень обидно, что так в итоге получилось... Думаю, вся страна до сих пор переживает. Ну, что поделаешь — таков хоккей.

— Есть кто-то в нынешней сборной России, за кого вы персонально переживали больше других? Может быть, с кем-то из ребят знакомы?

— Нет, к сожалению, из «Авангарда» в этом составе никого нет, поэтому лично ни с кем не знаком.

— Многие специалисты, в том числе, и главный тренер нашей молодёжки Валерий Брагин, утверждают, что команда на турнире играла с позиции силы, и это будущее российского хоккея. Согласны с таким мнением?

— Конечно! Мне понравилось, что ребята не переставали давить на соперника в финале, даже когда вели 2:1. Но, к сожалению, у канадцев получился курьёзный второй гол, когда шайба влетела в ворота от конька. И, как показалось, ребята от этого слегка опешили. Но это поражение, на мой взгляд, не стоит воспринимать как трагедию. Просто ребята получили хороший урок, из которого наверняка сделают правильные выводы.