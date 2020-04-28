Хоккей

Кузнецов рассказал, как справляется с паузой в НХЛ

09:23, 28 апреля 2020
Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что привык к спортивной паузе.

Мы, хоккеисты — такие люди, что можем приспособиться к чему угодно. Ни на что не жалуемся. Нужно посидеть дома — сидим, — цитирует Кузнецова русскоязычная версия сайта НХЛ.

Кроме того, российский форвард уверен, что практически все хоккеисты будут «в отличной физической форме» после возвращения к привычным тренировкам.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за распространения инфекции коронавируса. 

Ранее NEWS.ru писал, что агент Дацюка рассказал о будущей карьере хоккеиста.

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