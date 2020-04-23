Кожевников отреагировал на соперников сборной России по хоккею на ОИ-2022

https://static.news.ru/photo/b333f3f6-8611-11ea-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал соперников россиян на Играх-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).

На Олимпиаде нет слабых соперников, но нам просто надо знать, какой будет состав. Команды серьёзные, мы можем бороться. У нас лига сильнее чем у Чехии или Швейцарии. Подберём игроков за два года, откатаем нашу хорошую молодёжь, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации.

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