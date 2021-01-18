Кожевников — об отмене ЧМ по хоккею: «Люди поддаются политике, как бараны»

https://static.news.ru/photo/f64948e0-59aa-11eb-844c-fa163e074e61_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира — 2021.

Очень плохо, что вмешивается политика, что федерация подвергается давлению извне. Мне интересно, в Белоруссию не хотят ехать ни спонсоры, ни спортсмены, а во Францию или Америку поехали бы на первенство мира? Там происходит больше убийств. Я не слышал, чтобы в Белоруссии убивали. Это чистая политика, очень плохо, люди на это поддаются, как тупые бараны, и некоторые спортсмены тоже, к моему глубокому сожалению! Шведы всегда были такие, никак не успокоются. Плохая вещь, что спорт становится чисто политическим, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Он должен был пройти в Минске и Риге. Международные организации требовали перенести чемпионат мира из белорусской столицы из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин жалеет об отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии. По его словам, Минск очень гостеприимен, а сама страна очень любит хоккей, писал NEWS.ru.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются больше пяти месяцев. Они начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На них победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы. Страны Запада не признали итоги выборов.