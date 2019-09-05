https://static.news.ru/photo/6b554524-cff2-11e9-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что для «Яндекса» покупка показа матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является имиджевым проектом.

Покупка прав на НХЛ на данном этапе развития — это имиджевый проект для «Яндекса», деньги они зарабатывают вовсе не на спортивных трансляциях. Поэтому они могут себе позволить предложить ценник заметно выше рынка, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её словам, «НХЛ получила от интернет-гиганта в пять раз больше денег», чем платил «Медиа Альянс» (управляет телеканалом Eurosport и является совместным предприятием Национальной Медиа Группы и американской Discovery Communications).

Канделаки добавила, что для «Матч ТВ» «эта история гораздо сложнее», так как телеканал хочет отбивать вложения в права. Кроме того, федеральный канал, по её словам, имеет коммерческие обязательства перед Российской премьер-лигой (РПЛ) и клубами, и, помимо этого, вместе с ними развивает российский футбол.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключила соглашение с «Яндексом» по трансляции всех матчей лиги, начиная с нового сезона.

Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА, писал News.ru.