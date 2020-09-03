Как Лукашенко «сорвал» матч КХЛ в Минске

Не успела Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вернуться, как сразу столкнулась с большой проблемой. Финский «Йокерит», который должен был 3 сентября провести первый матч сезона против минского «Динамо», отказался лететь на игру. Матч в итоге пришлось отменить, об этом уже официально объявила лига. Правда, причину пока в КХЛ не объяснили. Но и без заявлений руководства понятно, что на ситуацию повлиял политический контекст. О событиях вокруг несостоявшегося матча «Йокерит» — «Динамо» — рассказывает NEWS.ru.

3 сентября финское издание Iltalehti сообщило, что команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту. Позже онлайн-табло аэропорта Минска оповестило об отмене рейса Хельсинки — Минск. Именно этим рейсом должны были прибыть в белорусскую столицу хоккеисты «Йокерита».

Если верить изданию Jatkoaik, причиной подобного поведения стало несогласие финского клуба с политикой и действиями белорусских властей по отношению к местным жителям. Более того, к этому решению склонились игроки «Йокерита», а не руководство команды. Правда, непонятно, каким образом в итоге сложились бы события, если бы «Йокерит» не попал под сильнейшее давление общественности.

Дело в том, что больше недели чуть ли не все спортивные (и не только) финские СМИ кричали (по-другому не скажешь) о том, что клуб должен отказаться от участия в предстоящем матче с «Динамо». Главный тезис финских журналистов заключался в том, что визит в белорусскую столицу может быть расценен, как своеобразный жест поддержки в адрес Александра Лукашенко и всех тех насильственных мер, к которым он прибегает по отношению к собственным гражданам, что, естественно, нельзя было допустить.

Эту мысль поддержал и фан-клуб «Йокерита». Даже больше: официальное фанатское сообщество клуба не только призвало команду отказаться от поездки в Минск, но и предложило бойкотировать все домашние игры «Йокерита» (эту идею они переняли как раз у болельщиков «Динамо» Минск). Фанатов не устраивает участие команды в турнире, организованным страной (речь идёт о России), которая, в свою очередь, оказывает поддержку белорусским властям. Впоследствии инициативу фанатов по минскому вопросу поддержала и Ассоциация хоккеистов Финляндии.

Несмотря на большой общественный резонанс, в Финляндии не до конца были уверены в том, что «Йокерит» откажется от поездки в Минск. Многие отмечали сильное воздействие России на руководство клуба. В частности, на генерального менеджера команды Яри Курри.

Дело в том, что «джокеры» (прозвище «Йокерита». — NEWS.ru) — заложники позиции КХЛ, которая является проектом Владимира Путина. Полноценный владелец команды не Курри, а приближенный к Путину олигарх Владимир Потанин (официальный спонсор команды компания «Норникель». — NEWS.ru), состоящий в дружеских отношениях с еще одним олигархом — Геннадием Тимченко. Тимченко же владелец арены «Йокерита», вложивший в клуб десятки миллионов долларов, — написал спортивный редактор Ilta Sanomat Веса Рантанен.

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Но в итоге всё разрешилось с удачной для финнов стороны. Их призывы и просьбы были услышаны — «Йокерит» поддался мнению общественности, чему все несказанно рады.



Вообще, это здорово, что в хоккей играют везде. Но на этот раз очень хорошо, что «Йокерит» не сыграет в Минске, — написала депутат парламента Финляндии Ханна Косонен на своей странице в Twitter.

Мнение Ханны поддержал финский журналист Саша Хуттунен.

Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только «Вау, как круто!». Здорово, что и мою работу, и работу других спортивных журналистов заметили. Спасибо, — написал Хуттунен.

Глава фан-клуба «Йокерита» Роопе Рятю, который ранее призывал отказаться от посещения всех домашних матчей, тоже не стал скрывать своих эмоций.

Мы вздохнули с облегчением. Права человека победили. Победило правильное и хорошее. Есть более важные вещи, чем угроза потерять работу. Я горжусь командой, мы поддерживаем решение, — приводятся слова Рятю на сайте издания Yle.

Что же касается российской стороны, то немногие разделяют энтузиазм коллег из Финляндии. Известный хоккейный тренер Андрей Назаров вообще считает, что поведение «Йокерита» — плевок в сторону организаторов турнира.

За такой бойкот, который придумал «Йокерит», считаю разумным наложить штраф на всех спортсменов из Финляндии, участвующих в розыгрыше КХЛ. Не надо играть в чужой песочнице и вмешивать политику в спорт. Хоккеистам нужно бросаться под шайбу, тренерскому штабу — руководить командой с лавки. Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жёсткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам, — передаёт слова тренера «Чемпионат».

Долго дожидаться решения со стороны руководства КХЛ не пришлось. Финскому клубу ожидаемо было присвоено техническое поражение. Данное решение было принято в соответствии с дисциплинарным регламентом Континентальной хоккейной лиги.

В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трёх миллионов) рублей. При этом команде клуба засчитывается техническое поражение и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки, — говорится в регламенте.

Кстати, не лишним будет сказать, что «Йокерит» предпринял попытку перенести матч на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом на запрос клуба. Впоследствии министерство спорта Белоруссии даже выступило с заявлением о том, что они были готовы обеспечить команде необходимый уровень безопасности. Но финнов, кажется, сейчас больше волнует безопасность других.