Хоккеистам НХЛ разрешили выступить на двух ближайших Олимпиадах

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Игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) позволили принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ и NHLPA обязуется участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Однако для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК), — сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты лиги поедут на Олимпиаду.

Также накануне стало известно, что сезон НХ, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа.