Хоккеист купил продукты и лекарства для нуждающихся во Владивостоке

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Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2019 по хоккею Виталий Кравцов развёз малоимущим семьям и пенсионерам продукты и медикаменты, купленные на собственные деньги.

Хоккеист помог почти 150-ти семьям, сообщает пресс-служба Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), студентом которого он является.

Я обратился в волонтёрскую организацию, передал деньги на покупку продуктов, закупил продукты самостоятельно, последние два дня развозил продукты по семьям, так как у волонтерской организации не хватало своих машин, — рассказал Кравцов.

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