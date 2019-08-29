https://static.news.ru/photo/38a5bf90-ca49-11e9-bed7-fa163e074e61_660.jpg Антон Бурдасов Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Агент российского хоккеиста Антона Бурдасова Шуми Бабаев заявил, что переговоров по переходу нападающего в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфию» не было.

Переговоров с ними не было, мы просто спрашивали у «Филадельфии», нужен ли им Антон, они ответили, что не нужен, — приводит слова агента Sport24 .

Бабаев добавил, что на данный момент общается с другими клуба НХЛ и всё решится должно на днях.

Бурдасов минувший сезон провел в составе клуба «Салават Юлаев», за который в 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 19 шайб и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лидером уфимского клуба Бурдасовым интересуются два клуба НХЛ, писал News.ru.