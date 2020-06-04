Фетисов поблагодарил Бога за обучение дочери в США

https://static.news.ru/photo/17cc58a8-a66a-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что рад, что его дочь Анастасия Фетисова получает образование в США.

Слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У неё своя жизнь, она взрослый человек, — приводит слова Фетисов Deutsche Welle .

По словам бывшего спортсмена, патриотизм проявляется в мыслях, как улучшить жизнь в стране. Он также отметил, что вернулся на территорию России после 13 лет жизни в Соединённый Штатах Америки, закрыл иностранные счета и сдал грин-карту.

Ранее Анастасия Фетисова рассказала о своих воспоминаниях из детства, писал NEWS.ru.