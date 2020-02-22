NEWS.ru вспоминает, как Александр Овечкин шёл к очередному юбилейному голу, и рассказывает, какие рекорды 34-летний нападающий постарается побить в своей дальнейшей карьере в НХЛ.

Семисотую шайбу Ови забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.

John Carlson/twitter.com

Российский форвард стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, покорившим рубеж в 700 забитых шайб. Ранее в этот своеобразный клуб самых результативных игроков лиги вошли Уэйн Гретцки (894 гола за карьеру), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Это действительно классная компания. Понятно, что чем ближе я становился к тому, чтобы к ней присоединиться, тем больше думал, когда же это наконец случится. Но я также знал, что если не забью сегодня, то у нас ещё есть два десятка матчей в регулярном чемпионате — и всего один гол до цели, — сказал Овечкин после окончания поединка с «Дэвилз».

Отметки в 700 заброшенных шайб россиянин достиг за 15 сезонов, проведённых в одном клубе — «Вашингтон Кэпиталз». Ниже приведены основные вехи в карьере Овечкина в НХЛ.

26 июня 2004 года. «Кэпиталз» выбрали Александра под первым номером на ежегодном драфте Национальной хоккейной лиги.

5 октября 2005 года. Ови дебютировал в НХЛ, сразу же сделав дубль в победном поединке с клубом «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

13 января 2006 года. Первый хет-трик Овечкина за океаном состоялся в его 43-й игре в лиге: «столичные» в овертайме одолели «Анахайм Майти Дакс» (3:2 ОТ).

15 января 2006 года. В третьем периоде встречи с «Финикс Койотис» (6:1) Александр забросил шайбу, которую совсем недавно признали лучшей за всю историю НХЛ: он поразил ворота соперника, упав на спину и делая бросок по воротам вслепую.

15 февраля 2006 года. Овечкин провёл свою дебютную игру за сборную России на олимпийском турнире в итальянском Турине.

13 апреля 2006 года. 20-летний российский форвард отличился в первом периоде проигранного поединка с «Атлантой Трэшерс» (3:5) и стал четвёртым новичком в истории НХЛ, забросившим полсотни шайб в своём первом сезоне. Ранее это удавалось лишь Теему Селянне (76 голов в сезоне-1992/93), Майку Босси (53, 1977/78) и Джо Ньювендайку (52, 1987/88). Овечкин в итоге набрал в 81 матче сезона-2005/06 106 очков (52 гола и 54 результативные передачи).

22 июня 2006 года. Ови стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ.

12 октября 2007 года. В поединке с «Нью-Йорк Рейнджерс» в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден» (1:3) Александр забросил единственную шайбу «Кэпиталз», которая стала для него сотой в НХЛ.

21 марта 2008 года. Отличившись в матче с «Трэшерс» (5:3), Овечкин стал 19-м игроком в истории лиги, сумевшим забить в регулярном чемпионате 60 шайб.

11 апреля 2008 года. Ови отметил свой дебют в розыгрыше Кубка Стэнли голом и результативной передачей в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4). Однако серию выиграл соперник в решающем седьмом поединке.

Александр Овечкин nhl.com/capitals

12 июня 2008 года. Набрав по итогам сезона-2007/08 112 очков (65 шайб и 47 «ассистов»), «Великий номер 8» на ежегодной церемонии вручения призов лучшим игрокам сезона собрал все награды. Как самый ценный игрок лиги он получил «Харт Трофи», как самый результативный игрок — «Арт Росс Трофи», как лучший снайпер — «Морис Ришар Трофи» и, наконец, в качестве признания со стороны Ассоциации игроков НХЛ был удостоен приза «Тед Линдси Эворд». И стал первым в истории хоккеистом лиги, завоевавшим сразу четыре индивидуальных трофея по итогам одного сезона.

5 февраля 2009 года. Отличившись в проигранном (4:5) поединке с «Лос-Анджелес Кингз», Александр присоединился к Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, забросившим 200 шайб в своих первых четырёх сезонах в НХЛ.

4 мая 2009 года. Во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Питтсбург Пингвинз» (4:3) Овечкин, как и капитан соперника Сидни Кросби, оформил хет-трик. Однако «столичные» уступили «Пингвинам» по итогам серии, растянувшейся на семь игр.

18 июня 2009 года. Ови стал 17-м игроком в истории НХЛ, завоевавшим «Харт Трофи» дважды, и лишь десятым, кому удалось взять эту награду в двух сезонах кряду.

5 апреля 2011 года. Гол в большинстве в ворота «Торонто Мэйпл Лифс», заброшенный из левого круга вбрасывания (позднее эту позицию назовут «точкой Овечкина»), сделал россиянина шестым в списке самых молодых игроков, достигших отметки в 300 забитых шайб.

14 июня 2013 года. Завершив сезон-2012/13 с 56 набранными очками (32 гола, 24 передачи) в 48 матчах, Алекс стал восьмым игроком в истории лиги, трижды удостоенным «Харт Трофи».

29 сентября 2013 года. Менее чем за пять месяцев до зимних Игр в Сочи Ови принял участие в эстафете Олимпийского огня.

Это так круто! Лучший момент в моей жизни! — так подписал хоккеист своё фото с олимпийским факелом в Twitter.

20 декабря 2013 года. Овечкин — 89-й игрок НХЛ, забивший за карьеру в лиге 400 шайб. Быстрее него до этого рубежа добрались только Гретцки, Босси, Лемье, Бретт Халл и Яри Курри.

1 февраля 2015 года. Отправив шайбу в ворота «Сент-Луис Блюз» в проигранном матче (3:4), россиянин достиг отметки в 30 заброшенных шайб в десятом сезоне подряд. До него это удавалось лишь четырём великим — Босси, Гретцки, Курри и Майку Гартнеру.

24 июня 2015 года. Александр стал пятикратным лауреатом «Морис Ришар Трофи».

John Carlson/twitter.com

20 ноября 2015 года. Забросив 484-ю шайбу в НХЛ, Овечкин обошёл Сергея Фёдорова в списке самых забивающих россиян в лиге. Фёдорову для установления своего рекорда понадобилось 1248 игр, Овечкину — 777.

10 января 2016 года. Ови — 43-й игрок в НХЛ, добравшийся до рубежа в 500 голов. Это случилось в домашнем поединке с «Оттавой Сенаторз».

11 января 2017 года. Забив в ворота «Питтсбург Пингвинз», Александр в своём 880-м матче в НХЛ стал 84-м игроком, набравшим тысячу очков по системе «гол плюс пас», а также обошёл легендарного Мориса Ришара в списке снайперов, отличившись в 545-й раз в лиге.

27 января 2017 года. Во время торжественной церемонии на Матче всех звёзд в Лос-Анджелесе Овечкин был назван одним из ста величайших игроков за всю столетнюю историю НХЛ.

2 января 2018 года. Ови забил в овертайме «Каролине Харрикейнз» (5:4 ОТ), и это был его сотый победный гол в НХЛ.

25 января 2018 года. В победной встрече с «Флоридой Пантерз» (4:2) россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим 30 и более шайб в 13 сезонах кряду, а кроме того, сделал 500-ю результативную передачу в заокеанской карьере.

3 марта 2018 года. «Вашингтон» обыграл (5:2) «Торонто» в «Зимней классике» на открытом стадионе в Аннаполисе, а забитый Ови гол позволил ему стать шестым игроком в истории НХЛ, имеющим 40+ шайб минимум в девяти сезонах. Ранее подобных показателей добивались Гретцки (12 сезонов), Лемье и Дионн (по 10), Босси и Гартнер (по 9).

12 марта 2018 года. Александр отличился дважды в победном поединке с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) и стал 20-м игроком НХЛ, забросившим 600 шайб.

aleksandrovechkinofficial/instagram.com

7 мая 2018 года. Результативная передача Ови на Евгения Кузнецова помогла «Столичным» в овертайме обыграть «Пингвинз» (2:1 ОТ), и это была первая победа «Вашингтона» в семи последних сериях плей-офф против «Питтсбурга». Эта победа впервые вывела «Кэпиталз» в финал конференции в эпоху Овечкина.

23 мая 2018 года. В седьмой игре финала Восточной конференции против «Тампы Бэй Лайтнинг» Ови стал автором победной шайбы (4:0), что позволило «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1998 года.

30 мая 2018 года. Спустя два дня после своего дебюта в финалах Кубка Стэнли капитан «столичных» забросил свою первую шайбу в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2).

7 июня 2018 года. В пятом поединке финальной серии против «Вегаса» Овечкин забил свою 15-ю шайбу в этом плей-офф, что стало клубным рекордом, привело «Вашингтон» к победе в пятом матче финала (4:3) и к первому в своей истории завоеванию Кубка Стэнли, а самого Александра — к обладанию «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф.

7 апреля 2019 года. Ови в рекордный для всей НХЛ восьмой раз завоевал «Морис „Ракета“ Ришар Трофи», отличившись в регулярном чемпионате 51 раз и опередив на один гол форварда «Эдмонтон Ойлерс» Леона Драйзайтля. Ранее россиянин делил первенство в этой номинации с легендарным Бобби Халлом, становившимся лауреатом этой награды семь раз.

20 января 2020 года. Оформив хет-трик в выездном победном поединке с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), Овечкин обошёл Марио Лемье (690 голов) в списке самых результативных снайперов НХЛ и сравнялся со Стивом Айзерманом (по 692 гола за карьеру).

aleksandrovechkinofficial/instagram.com

4 февраля 2020 года. Ещё один хет-трик — за несколько минут третьего периода встречи с «Лос-Анджелес Кингз» — позволил российскому форварду составить компанию Гретцки и стать лишь вторым в истории игроком, забившим не менее 40 шайб в 11 сезонах. При этом Ови стал единственным хоккеистом, кто все эти 11 сезонов провёл в одной и той же команде.

22 февраля 2020 года. Овечкин достиг рубежа в семь сотен голов в НХЛ в проигранном поединке с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

Я самый большой сторонник того, что рекорды устанавливаются, чтобы быть побитыми. Для этого необходимы две вещи: оставаться здоровым, обходясь без травм, и играть в отличной команде с хорошими партнёрами. Овечкин на протяжении всей карьеры отличался отменным здоровьем, и он играет в замечательной команде. Моему успеху в своё время очень помогли прекрасные партнёры, а рядом с Александром сейчас играют тоже классные хоккеисты. И это, конечно, помогает, — сказал официальному сайту НХЛ Уэйн Гретцки.

Наверное, если Ови хочет продолжать играть, если ему позволяет здоровье, то почему бы ему не замахнуться на рекорд Уэйна? И, кстати, насколько я знаю, сам Гретцки хотел бы стать первым, кто поздравит и пожмёт руку Овечкину, когда тот побьёт его достижение, — отметил Бретт Халл.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин тоже прокомментировал юбилейную шайбу Овечкина и вероятность побития рекорда Гретцки.