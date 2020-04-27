«Авангард» продлил контракт с хоккеистом Спиценко

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Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд рублей.

Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 миллионов рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную работу. Нельзя действовать...