Хоккей

«Авангард» продлил контракт с хоккеистом Спиценко

15:06, 27 апреля 2020
Фото: www.hawk.ru

Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил новый двусторонний контракт сроком на один год с защитником Кириллом Спиценко.

На Кирилла мы возлагаем надежды, это наш перспективный воспитанник. Он уже привлекался в главную команду в прошлом сезоне, определённый опыт получил, теперь нужно добавлять во всём, чтобы постараться закрепиться в основе, — цитирует президента «Авангарда» Максима Сушинского пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Спиценко привлекался в главную команду и провёл десять игр за «Авангард».

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд руб, писал NEWS.ru.

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