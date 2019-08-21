https://static.news.ru/photo/82a13682-c405-11e9-83d5-fa163e074e61_660.jpg Станислав Ярушин Фото: Wikimedia

Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с актёром и телеведущим Станиславом Ярушиным.

Как сообщает пресс-служба москвичей, контракт 38-летнего нападающего с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон, и он не сыграет на Кубке мэра Москвы.

Ярушин, как сообщал News.ru, заключил контракт с «Динамо» 20 августа. Актёр родился в Челябинске и является воспитанником местной школы хоккея. За свою хоккейную карьеру он выходил на один лёд вместе со многими звёздами мирового хоккея — Евгением Кузнецовым, Сергеем Бобровским, Артемием Панариным, Евгением Малкиным и другими.

В многочисленных интервью, в том числе News.ru, он не раз признавался в своей любви к хоккею и родному челябинскому «Трактору».