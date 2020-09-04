«Ак Барс» после победы над ЦСКА неожиданно дома всухую проиграл «Витязю»

https://static.news.ru/photo/162ad4b4-eee2-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казанский «Ак Барс», двумя днями ранее победивший на выезде в овертайме московский ЦСКА в поединке за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в своём втором матче регулярного чемпионата уступил в родных стенах подмосковному «Витязю» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Неожиданную победу гостям принесли точные броски Егора Воронкова (на 51-й секунде встречи), Александра Дергачёва (38-я минута), Виталия Попова (за 32 секунды до финальной сирены, в пустые ворота) и Фёдора Малыхина (за 9 секунд до конца матча, в пустые ворота).

Голкипер «Витязя» Илья Ежов отразил 26 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в сезоне.

Столичные «армейцы» после поражения от «Ак Барса» сумели дома одержать волевую победу над ХК «Сочи» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Южане открыли счёт на 29-й минуте усилиями шведского нападающего Маркуса Нильссона, отличившегося в своём дебютном матче в КХЛ. Однако голы Константина Окулова (36-я минута), Мэта Робинсона (на 31-й секунде третьего периода) и Павла Карнаухова (43-я минута, в меньшинстве, с передачи голкипера Александра Шарыченкова) позволили ЦСКА выиграть первый матч в новом сезоне.

Подмосковный «Витязь» перед началом регулярного чемпионата КХЛ впервые в истории выиграл предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы», ранее писал NEWS.ru.