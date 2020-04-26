Агент Дацюка рассказал о будущей карьере хоккеиста

https://static.news.ru/photo/1b29caca-87da-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Павел Дацюк Фото: КХЛ/vk.com

Контракт 41-летнего игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павла Дацюка с «Автомобилистом» истекает 30 апреля.

По словам его агента Дэна Мильштейна, хоккеист пока не намерен становиться ни генеральным менеджером в какой-либо команде КХЛ, ни заниматься политикой.

В ближайшие дни Павел примет решение о продолжении своей игровой карьеры, — цитирует ТАСС слова агента.

Североамериканская лига включила Дацюка в список 100 величайших игроков НХЛ за всю её историю. Центральный нападающий провёл в НХЛ 1110 матчей, в которых забросил 356 шайб и отдал 675 результативных передач.