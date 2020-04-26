Агент Дацюка рассказал о будущей карьере хоккеиста

Контракт 41-летнего игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павла Дацюка с «Автомобилистом» истекает 30 апреля.
По словам его агента Дэна Мильштейна, хоккеист пока не намерен становиться ни генеральным менеджером в какой-либо команде КХЛ, ни заниматься политикой.
В ближайшие дни Павел примет решение о продолжении своей игровой карьеры, — цитирует ТАСС слова агента.
Североамериканская лига включила Дацюка в список 100 величайших игроков НХЛ за всю её историю. Центральный нападающий провёл в НХЛ 1110 матчей, в которых забросил 356 шайб и отдал 675 результативных передач.
Ранее гол россиянина Александра Овечкина признали лучшим за всю 112-летнюю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечено взятие ворот «Финикс Койотс» в 2006 году. Овечкин забросил исторический гол, когда ему было 20 лет, сообщал NEWS.ru.