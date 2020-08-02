В США потомков рабов определили по ДНК

https://static.news.ru/photo/a8b42078-d4a8-11ea-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press

Группа учёных из США провела ДНК-исследование, чтобы выяснить, откуда в страну в своё время привезли больше всего рабов. Экспертизу решили провести, чтобы выяснить, чьи потомки сейчас живут на американской территории.

Выяснилось, что большинство предков нынешних афроамериканцев были завезены из Нигерии. Результат удивил главу научной группы Стивена Мичелетти. Однако, подняв архивные документы, он убедился, что рабов из Нигерии сначала отправляли на Карибские острова, которые в то время принадлежали Великобритании, а потом действительно переправляли в США.

Кроме этого, у современных чернокожих жителей страны остались генетические следы их предков из Сенегала, Гамбии и Бенина, пишет The New York Times.

Помимо прочего, удалось узнать, что большинство привезённых в США рабов были женщинами. И если на территории США их было в 1,5 раза больше, то в британском Карибском бассейне — аж в 25 раз. Раньше считалось, что примерно 60% рабов-африканцев были мужского пола.

В общей сложности в исследованиях приняли участие 50 тысяч человек.

Теперь учёные намерены продолжить изыскания. Если им удастся договориться с властями западноафриканских стран, они смогут открыть представительства в Анголе и Конго. В таком случае можно будет установить количество портов, в которые приходили корабли работорговцев. После этого исследователи попытаются вычислить количество подневольных людей, которое было завезено.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдепартамент США обнародовал доклад о рабстве в мире, составив рейтинг стран по эффективности борьбыс незаконным лишением свободы. Россия заняла место в последней группе — вместе с Ираном, Афганистаном, Северной Кореей, Сирией и другими странами. Это — худший показатель из всех европейских стран.