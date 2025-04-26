Почему Одесса стала городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Моряки Черноморского флота, участники боев за освобождение Одессы, на знаменитой Потемкинской лестнице

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Одесса стала городом-героем, какие факты надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Почему гитлеровцам было необходимо захватить Одессу

Одесса с самого начала войны оказалась в прифронтовой зоне. Не дожидаясь повесток, добровольно пошли в военкоматы больше 100 тысяч человек — при населении города в 600 тысяч.

С 22 июля 1941 года начались бомбардировки города немецкими и румынскими самолетами. На этом направлении численность войск противника превосходила силы Красной армии в пять раз, а по самолетам — в десять.

8 августа в Одессе было объявлено осадное положение. И в тот же день массы горожан вышли на строительство оборонительных рубежей. По мере приближения врага баррикады и укрытия стали строить и прямо на улицах. Все это выпало на долю подростков, женщин и стариков, потому что взрослые мужчины были поголовно заняты в порту и на заводах. Через порт шло почти все снабжение города, а на предприятиях круглосуточно, в три-четыре смены, производили и ремонтировали оружие.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

20 августа 1941 года румынские и немецкие войска начали штурм города, рассчитывая уже 23 августа провести парад, но атака была отбита. Тогда румынское командование перенесло парад на середину сентября. Немцы торопили: без взятия Одессы вермахт не может идти на Крым. Для ускорения захвата города гитлеровцы стали каждый день бомбить порт и корабли Черноморского флота, чтобы лишить Одессу снабжения и огневой поддержки.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости Гражданское население строит баррикады на улицах города

Как обороняли Одессу

Даже в тяжелейших боевых условиях одесситы не теряли присущих им юмора и изобретательности. Когда начался дефицит бронетехники (а у врага под Одессой было около 200 танков), в городских мастерских создали танкетку НИ-1. Название расшифровывалось как «На Испуг». Это был просто бронированный трактор, которому вместо кабины ставили пулеметную башенку. Из-за нехватки броневой стали на эти тракторы вешали пакеты из двух обычных стальных листов с досками между ними. Такая конструкция выдерживала попадание пуль и средних осколков. Свое название — «На Испуг» — одесские бронетракторы полностью оправдали: в нескольких атаках на румынские позиции они неизменно обращали врага в бегство. Ветераны говорили, что этому способствовали страшный грохот и громкий скрип, который издавали эти машины.

Комбинируя изобретательность с героизмом, красноармейцы, краснофлотцы и жители Одессы обороняли город 73 дня. Корабли и подводные лодки Черноморского флота доставляли в город припасы и подкрепления, а обратно вывозили в Севастополь раненых, женщин, детей и стариков. Краснофлотцам, уворачиваясь на своих шаландах и баркасах от бомбежек немецких самолетов, помогали одесские рыбаки.

Однако в конце сентября из-за угрозы прорыва фашистов в Крым Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение перебросить оборонявшие Одессу войска для усиления полуострова.

С 1 по 16 октября корабли Черноморского флота и суда рыбаков перевезли скрытно от противника все войска — больше 80 тысяч человек. А также 15 тысяч гражданских и три четверти боевой техники и вооружения. Эвакуацию провели настолько образцово, что даже сейчас ее изучают в военных вузах.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости Оборона Одессы. Легкий крейсер «Червона Украина» выходит на боевое задание

Румыны и немцы смогли войти в Одессу, но спокойно жить им там не дали. В катакомбах под городом остались партизаны и подпольщики. Они продолжали борьбу против оккупантов и даже пустили под откос 27 вражеских эшелонов в окрестностях города. А 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу. За образцовую и героическую оборону в приказе № 20 Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года она была названа городом-героем.

Читайте также

Тайный план Белоусова в действии. Раскрыты три сценария взятия Одессы

Столица в Одессе, Киев поделим: ВС РФ рвутся к Днепру, фронт вот-вот рухнет

«Вышли сами воевать за Зеленского». Восстанет ли Одесса против Киева

Когда армия России возьмет Одессу? Сроки наступления, высадится ли десант

«Норы врага уже под присмотром»: подпольщики Одессы готовы к восстанию