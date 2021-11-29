«Осенью 41-го всё висело на волоске»: историк о подвиге Космодемьянской

Партизанка Зоя Космодемьянская, казнённая в подмосковной деревне Петрищево немецко-фашистскими захватчиками 29 ноября 1941-го, воспитывалась как советский человек, много читала, абсолютно сознательно записалась в комсомольскую диверсионную группу, понимая, что шанс выжить минимален, рассказал NEWS.ru главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова историк Сергей Соловьёв.

Он добавил, что осенью 41-го «всё висело на волоске», шла битва за Москву, СССР рисковал потерять столицу и проиграть войну, поэтому власти Советского Союза «хватались за любую возможность остановить нацистов, были готовы драться на улицах Москвы, минировали промышленные предприятия столицы». Эксперт напомнил, что одной из подобных мер и стал приказ Ставки № 0428, известный как «выгнать немцев на мороз» — в радиусе 30 км от дорог уничтожить постройки, где могли разместиться немцы — сараи, избы, дома.

Этот приказ известный советский диверсант Илья Старинов, а также многие историки, в том числе и я, считают ошибочным. Но Зоя в этом не виновата, её с отрядом отправили выполнять приказ. И его она выполнила. В селе Петрищево действительно поджигала дома с немцами. Есть миф о том, что их там не было. Немцы там были, — рассказал Сергей Соловьёв.

Он добавил, что Космодемьянскую схватил и выдал немцам крестьянин, участник отряда самообороны, который был набран оккупантами в тылу из местных жителей. Поймавший партизанку крестьянин Сидоров получил за это бутылку водки.

Это совсем молодая девушка, вчерашняя школьница. У нас в архиве хранятся её школьные тетради и личный дневник, в том числе за 40–41 годы. Она была воспитана как советский человек, много читала, записывала в дневничке впечатления о прочитанном. Любила Маяковского, Лермонтова, читала «Фауста», делала выписки из «Судьбы барабанщика» Аркадия Гайдара и «Что делать» Чернышевского. <...>. Она выдержала пытки, никого не выдала и перед смертью призвала людей к борьбе, — отметил Соловьёв.

Историк также раскритиковал художественный фильм «Зоя» (2020), посвящённый подвигу Космодемьянской. Соловьёв назвал картину «абсолютно бездарной и позорной, где сценарист и режиссёр по причине малой образованности и желания быстрее отработать выделенные деньги» объяснили мотивы Космодемьянской пойти на фронт очень просто — мол, её парня убили, вот она и пошла мстить.

Он также развеял миф о том, что Космодемьянская страдала психическим заболеванием. Специалист напомнил о хранящихся в архивах медицинских справках о перенесённом партизанкой менингите и реабилитации в психоневрологическом санатории в Сокольниках. Соловьёв добавил, что после недуга Космодемьянской действительно было тяжело нагнать одноклассников и она нуждалась в индивидуальном подходе.

Историк подчеркнул, что версия о «психической больной шизофреничке» являлась частью кампании по очернению всего советского прошлого, также как и миф о двух миллионах немок, изнасилованных красноармейцами.

Советская молодёжь, спасшая Москву и нашу страну во время Великой Отечественной войны, шла на войну не потому, что у них «парня убили», не потому, что они были психически больными, фанатиками Сталина. Они это делали потому, что были воспитаны на гуманистическом коммунистическом социальном идеале, на примерах самопожертвования, любви к своему народу, они черпали эти идеалы не столько из официальной пропаганды, сколько из литературы и истории. И они в них искренне верили, — подчеркнул Соловьёв.

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