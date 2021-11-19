Минобороны обнародовало архивные документы о Сталинградской битве

Минобороны России опубликовало ряд архивных документов о ходе сражения под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Они относятся к Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» и приурочены к её годовщине. В материалах приводятся подробности пленения генерал-фельдмаршала вермахта Фридриха Паулюса. Для ознакомления с документами ведомство создало мультимедийный историко-познавательный портал.

В рассекреченных архивных материалах речь идёт о финальном эпизоде Сталинградской битвы — разгроме немецкой группировки и взятии в плен Паулюса. В частности, впервые в полном объёме на двух языках опубликован полный текст ультиматума, направленного командующему немецкой шестой армией руководством Донского фронта.

Также среди документов содержатся фрагменты журнала боевых действий, отчёты и донесения о капитуляции вражеской армии, стенограмма разговора командующего 64-й армией генерал-лейтенанта Михаила Шумилова с пленным Паулюсом, отчёт-дневник сотрудника НКВД о пленных немецких генералах и снимки событий. В одном из документов приводятся подробности пленения генерал-фельдмаршала вермахта.

В 06:00 31 января 1943 года во время перестрелки с охраной фон Паулюса из подвала универмага вышел личный адъютант фон Паулюса — полковник Адам, который при немедленном пленении его заявил, что немецкое командование желает вести переговоры с нашим командованием, — говорится в документе.

Во время наступательной операции «Уран» 19 ноября 1942 года началось окружение группировки гитлеровских войск под Сталинградом войсками Юго-Западного и Донского фронтов. В результате к 23 ноября 1943-го произошёл полный разгром войск противника численностью более 300 тысяч человек, 90 тысяч вражеских солдат и офицеров были взяты в плен, среди них был Паулюс и весь его штаб. По итогам операции гитлеровская армия понесла огромные потери и была отброшена на сотни километров от Волги и Дона. Это стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что ФСБ России рассекретила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, речь в которых идёт о подготовке Японии к нападению на Советский Союз во время Второй мировой войны. Эти данные приурочили к 73-й годовщине завершения Токийского процесса (Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками), проходившего с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948-го.