Жители Москвы могут пройти бесплатный онкоскрининг

Акция по бесплатному онкоскринингу проходит в 66 столичных поликлиниках. Пройти обследование можно до 30 августа.
Женщины от 18 до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желёз, а от 40 лет и старше — маммографию. Также девушкам старше 18 лет предложат сделать диагностику шейку матки.
Пройти скрининг на колоректальный рак могут мужчины и женщины старше 40 лет, сдав кал для анализа на скрытую кровь.
Мужчинам в возрасте от 45 лет предлагается сдать анализ крови на ПСА, который помогает обнаружить признаки рака предстательной железы.
На портале mos.ru
Запись на скрининг открыта на сайте московского департамента здравоохранения. Результаты можно увидеть в электронной медицинской карте пациента. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС,
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