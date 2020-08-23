Жители Москвы могут пройти бесплатный онкоскрининг

https://static.news.ru/photo/6db0fc14-e5e5-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акция по бесплатному онкоскринингу проходит в 66 столичных поликлиниках. Пройти обследование можно до 30 августа.

Женщины от 18 до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желёз, а от 40 лет и старше — маммографию. Также девушкам старше 18 лет предложат сделать диагностику шейку матки.

Пройти скрининг на колоректальный рак могут мужчины и женщины старше 40 лет, сдав кал для анализа на скрытую кровь.

Мужчинам в возрасте от 45 лет предлагается сдать анализ крови на ПСА, который помогает обнаружить признаки рака предстательной железы.

На портале mos.ru отмечается , что обследования помогают определить первые признаки онкозаболеваний и приступить к лечению на ранней стадии.

Запись на скрининг открыта на сайте московского департамента здравоохранения. Результаты можно увидеть в электронной медицинской карте пациента. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, передаёт «Москва 24».

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