https://static.news.ru/photo/22bd1a26-4cb1-11ea-9005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ростовской области угрожают вспышки заболеваний, которые переносят грызуны. Это связано с зафиксированным увеличением их популяции в регионе, сообщили учёные Южного научного центра РАН.

Пока что, впрочем, речь идёт не обо всей области, а о некоторых её районах — в первую очередь восточных и южных. Рост численности составляет около 30%. Лабораторная диагностика, проведённая Северо-Кавказской противочумной станцией, выявила у животных следы туляремии. Это острая инфекционная болезнь, которая характеризуется интоксикацией, тяжёлой лихорадкой, поражением лимфатических узлов с возможностью перехода в воспаления лёгких, печени и селезёнки.

По данным РИА Новости, инфекция была характерна для Ростовской области и раньше, так как её природные очаги зарегистрированы в 36 муниципальных образованиях региона. Предыдущая крупная вспышка болезни у местных жителей была зарегистрирована в 1993 году, тогда заболели 225 человек.

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