Ростовской области угрожают вспышки заболеваний, которые переносят грызуны. Это связано с зафиксированным увеличением их популяции в регионе, сообщили учёные Южного научного центра РАН.
Пока что, впрочем, речь идёт не обо всей области, а о некоторых её районах — в первую очередь восточных и южных. Рост численности составляет около 30%. Лабораторная диагностика, проведённая Северо-Кавказской противочумной станцией, выявила у животных следы туляремии. Это острая инфекционная болезнь, которая характеризуется интоксикацией, тяжёлой лихорадкой, поражением лимфатических узлов с возможностью перехода в воспаления лёгких, печени и селезёнки.
По данным РИА Новости, инфекция была
Ранее, как писал NEWS.ru, медики посоветовали владельцам кошек отказаться от привычки спать с питомцем в одной постели, так как такое проявление любви чревато серьёзными осложнениями для здоровья.
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